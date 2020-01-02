В Новосибирске ремонтировать дороги будут и зимой

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:18:45+03:00

В Советском районе появилась техника, которая позволяет заливать асфальт при минусовой температуре

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Новосибирские дорожники теперь будут проводить ямочный ремонт, невзирая на время года. Новая техника позволяет устранять ямы даже в холода.

Дорожно-эксплуатационное управление Советского района приобрело комплекс для зимнего ямочного ремонта. Издание «Навигатор» сообщает, что в ДЭУ закупили и 23 тонны холодного асфальта.

Принцип работы такой: газовая горелка нагревает поверхность ямы до 200-220 градусов, в нее укладывается асфальт, который затем выравнивается и трамбуется.

По словам директора ДЭУ Советского района Алексея Лыкова теперь делать ямочный ремонт его предприятие сможет при температуре до -20°С. Правда, дорожник отмечает, что в штате для этой работы не хватает специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU