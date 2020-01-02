2020-01-02T11:58:25+03:00
Происшествия

Рядом с метро в Новосибирске вспыхнул пассажирский автобус

От сильного жара пострадали стоявшие рядом автомобили
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Автобус выгорел полностью.Автобус выгорел полностью.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске вспыхнул пассажирский автобус. Это произошло на площади Карла Маркса, недалеко от станции метро.

- Пламя охватило автобус, стоящий в самом людном месте Левобережья, до прибытия пожарных. Водитель, находившийся на месте происшествия, не пострадал. На трех находившихся рядом автомобилях Toyota повреждены огнем пластиковые элементы, - сообщает в сети «ВКонтакте» паблик «АСТ-54».

По словам одного из очевидцев во время пожара произошел и взрыв.

- Пожар в рейсовом автобусе ПАЗ маршрута №12. Пострадавших нет, автобус сгорел полностью, - сообщил КП-Новосибирск представитель областного управления МЧС России Павел Винаков. – Локализация пожара - в 14.15, ликвидация открытого горения - в 14.16. Пострадавших нет.

В пожаре никто не пострадал. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В пожаре никто не пострадал.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Из-за сильного огня повреждены стоявшие рядом автомобили. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Из-за сильного огня повреждены стоявшие рядом автомобили.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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