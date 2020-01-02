Новосибирцы обстреляли фейерверками жилой дом

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:39:59+03:00

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В Новосибирске жилой дом попал под залпы салютов. Жители запустили их, направив в сторону здания на Плющихинском жилмассиве.

- Установили фейерверки в считанных метрах от стен дома №46/1 на улице Татьяны Снежиной и наклонили их под острым углом. Праздничные залпы полетели в стены и окна жилого дома на уровне третьего-пятого этажей, - сообщает в сети «ВКонтакте» паблик «АСТ-54».

На кадрах небольшого ролика, записанного рядом с местом залпов, видно, что залпы достигают дома и взрываются у самой стены.

Судя по комментариям в интернете, от подобных пиротехнических обстрелов пострадали жители разных районов. Вероятно, в некоторых местах атака окон была непреднамеренной, а произошла из-за недальновидности тех, кто запускал фейерверки.

Фейерверками - в окна домов: новосибирцы устроили опасное развлечение.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU