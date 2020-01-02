2020-01-02T10:00:08+03:00
Происшествия

18-летний новосибирец пытался перебросить наркотики в больницу для преступников

Молодого человека взяли с поличным, и теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Юношу грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: МВД.Юношу грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: МВД.
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Сотрудники полиции взяли с поличным 18-летнего наркоторговца. Его задержали, когда тот пытался обеспечить товаром осужденных.

- Молодого человека задержали при попытке сбыта наркотических веществ вблизи одного из зданий лечебно-исправительного учреждения ГУФСИН России, - сообщает Главное управление МВД России по Новосибирской области. - При личном досмотре задержанного полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет.

В упаковке оказался криминальный товар. Причем – очень большая партия: почти 58 граммов героина.

- Подозреваемый пытался перекинуть наркотик на территорию исправительного учреждения, - сообщают силовики.

Юношу на время расследования взяли под стражу. А суд может вынести приговор вплоть до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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