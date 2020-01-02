18-летний новосибирец пытался перебросить наркотики в больницу для преступников
Сотрудники полиции взяли с поличным 18-летнего наркоторговца. Его задержали, когда тот пытался обеспечить товаром осужденных.
- Молодого человека задержали при попытке сбыта наркотических веществ вблизи одного из зданий лечебно-исправительного учреждения ГУФСИН России, - сообщает Главное управление МВД России по Новосибирской области. - При личном досмотре задержанного полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет.
В упаковке оказался криминальный товар. Причем – очень большая партия: почти 58 граммов героина.
- Подозреваемый пытался перекинуть наркотик на территорию исправительного учреждения, - сообщают силовики.
Юношу на время расследования взяли под стражу. А суд может вынести приговор вплоть до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU