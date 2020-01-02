В разгар Нового года уголовник через окно залез в дом под Новосибирском

2 Янв. 2020 2020-01-02T06:47:57+03:00

В Коченевском районе преступник украл деньги и драгоценности на 96 тысяч рублей

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Когда в Новосибирской области был уже разгар праздника, преступник залез в окно одного из домов. Это произошло в селе Целинное Коченевского района.

- Выставив стекло в окне веранды, проник в квартиру дома по улице Школьная, откуда похитил ювелирные изделия из серебра и денежные средства на общую сумму более 96 000 рублей. Обнаружив пропажу, хозяйка квартиры обратились в полицию, - сообщает областное управление МВД России.

По данным правоохранителей, преступник залез в дом 31 декабря с 20.00 до 23.00. Найти похитителя вскоре удалось. Им оказался местный житель. В свои 22 года он уже имеет судимость за кражу.

Изъять похищенное полиции удалось лишь частично.

ИСТОЧНИК KP.RU