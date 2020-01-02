В разгар Нового года уголовник через окно залез в дом под Новосибирском
Когда в Новосибирской области был уже разгар праздника, преступник залез в окно одного из домов. Это произошло в селе Целинное Коченевского района.
- Выставив стекло в окне веранды, проник в квартиру дома по улице Школьная, откуда похитил ювелирные изделия из серебра и денежные средства на общую сумму более 96 000 рублей. Обнаружив пропажу, хозяйка квартиры обратились в полицию, - сообщает областное управление МВД России.
По данным правоохранителей, преступник залез в дом 31 декабря с 20.00 до 23.00. Найти похитителя вскоре удалось. Им оказался местный житель. В свои 22 года он уже имеет судимость за кражу.
Изъять похищенное полиции удалось лишь частично.
ИСТОЧНИК KP.RU