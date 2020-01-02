Президент Украины Зеленский упомянул в новогоднем обращении Новосибирск
Бывший актер перечислил представителей разных профессий
Владимир Зеленский упомянул в обращении новосибирского строителя.Фото: скриншот с видео на youtube
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Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи упомянул Новосибирск. Он сделал это в новогоднем обращении.
В своей речи политик предложил зрителям-украинцам задаться вопросом «кто я?» Он перечислил представителей разных профессий. В том числе – проживающих в других странах.
«Бывший физик, который моет посуду в Италии? Бывший химик, который строит высотку в Новосибирске?» - сказал он на мове.
ИСТОЧНИК KP.RU