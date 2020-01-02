Президент Украины Зеленский упомянул в новогоднем обращении Новосибирск

2 Янв. 2020 2020-01-02T06:31:49+03:00

Фото: скриншот с видео на youtube

Владимир Зеленский упомянул в обращении новосибирского строителя. Фото: скриншот с видео на youtube

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Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи упомянул Новосибирск. Он сделал это в новогоднем обращении.

В своей речи политик предложил зрителям-украинцам задаться вопросом «кто я?» Он перечислил представителей разных профессий. В том числе – проживающих в других странах.

«Бывший физик, который моет посуду в Италии? Бывший химик, который строит высотку в Новосибирске?» - сказал он на мове.

ИСТОЧНИК KP.RU