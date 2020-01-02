2020-01-02T07:31:14+03:00
Общество

В Новосибирск возвращается аномальное тепло

Синоптики прогнозируют днем нулевую температуру воздуха в городе, а еще снегопады и сильный ветер
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Синоптики прогнозируют Новосибирску тепло.Синоптики прогнозируют Новосибирску тепло.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Синоптики прогнозируют Новосибирску аномальное тепло. По данным портала gismeteo днем 2 января температура в городе может подняться до 0°С.

Если верить прогнозам, даже к вечеру не будет холодно: столбик термометра опустится лишь до -2°С. Наряду с этим ожидается много снега, а также – сильный ветер, который, вероятно, создаст ощущение холода: 7-14 метров в секунду.

3 января синоптики предполагают температуру в -3°С -4°С, а 4 января -3°С -9°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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