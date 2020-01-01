2020-01-01T21:33:52+03:00
Происшествия

Водитель «ГАЗели» в отместку несколько раз протаранил такси, с которым столкнулся

Авария случилась на улице Петухова
Алена КУЛЕШОВА
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Водитель ГАЗели несколько раз специально врезался в седан. Фото: Кадр из видеоВодитель ГАЗели несколько раз специально врезался в седан. Фото: Кадр из видео
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В Новосибирске днем 1 января произошло ДТП: «ГАЗель» столкнулась с автомобилем такси. Авария случилась на улице Петухова, недалеко от администрации Кировского района. Однако на этом ЧП не завершилось: между двумя автомобилистами возник конфликт.

— «ГАЗель» врезалась сзади в Хендэ, водитель которого притормозил, чтобы повернуть во двор. Затем водитель грузового автомобиля начал предъявлять претензии таксисту, обвиняя того в ДТП, — цитирует слова очевидцев событий паблик Вконтакте «АСТ-54». — После того, как таксист не согласился с доводами оппонента, водитель «ГАЗели» сел в свой автомобиль и несколько раз специально врезался в седан, а потом уехал.

Догнать водителя вспыльчивого «ГАЗели» удалось сотрудникам ГИБДД. По словам очевидцев, они задержали его и предложили ему пройти медосвидетельствование. Стоит отметить, что в салоне его машины было еще трое взрослых пассажиров и маленький ребенок.

Столь нестандартный конфликт двух водителей сняли на видео другие автомобилисты, позже ролик попал в сеть. В комментариях под видео сибиряки разделились на два лагеря: одни встали на сторону таксиста и осудили поведение водителя «ГАЗели», а другие отметили, что вполне вероятно, что водитель такси сам спровоцировал аварию:

— Таксисты в последнее время слишком часто в авариях. Не удивлюсь, если тут тоже он виноват.

— Как бы тут не обстояли дела, водитель «ГАЗели» не прав.

— Давно пора было этих таксистов наказать.

— Люди, вы о чем? Это же просто неадекватное поведение. Надеюсь, водитель понесет наказание, — пишут люди.

Водитель «Газели» в отместку несколько раз протаранил такси, с которым столкнулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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