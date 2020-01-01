Под Новосибирском фура столкнулась с двумя иномарками: пострадала 52-летняя женщина

1 Янв. 2020 2020-01-01T18:35:06+03:00

По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На трассе под Новосибирском произошла авария с участием фуры. В ДТП пострадал один человек.

— Авария случилась около 16:45 на трассе в Болотинском районе столкнулись три автомобиля: фура и две легковые машины, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — В аварии пострадала 52-летняя женщина. Погибших нет.

На месте случившегося работают экипажи ГИБДД. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, 30 декабря в результате столкновения на трассе двух иномарок, на месте происшествия погиб водитель одной из машин, а его пассажир получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Молодой человек не справился с управлением на скользкой дороге, и его унесло в кювет.На месте работали сотрудники полиции, скорой помощи, пожарные и спасатели

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Фотографии с места ДТП появились в соцсетях (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU