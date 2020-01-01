На новогодних праздниках временно закроют проезжую часть на улице Титова
В Новосибирске на период новогодних праздников будет временно закрыта проезжая часть в Ленинском районе. Информация об этом появилась на сайте мэрии города Новосибирска.
— Временно закрывается проезжая часть на улице Титова от перекрестка с ул. Петропавловской до дома № 48, — сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. — Подобные меры связаны с аварийными работами на водопроводе на улице Титова.
Завершить все ремонтные работы планируется 21 января. После этого, предположительно, проезжая часть будет работать в штатном режиме.
Напомним, в связи с ремонтными работами на Октябрьском мосту, на период праздничных выходных время своего движения изменят три троллейбуса. Это связано с подготовительным этапом строительства пешеходного перехода, который должен обеспечить транспортную доступность к Многофункциональной ледовой арене.
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ИСТОЧНИК KP.RU