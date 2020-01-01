2020-01-01T15:35:43+03:00
Общество

В Новосибирске три троллейбуса изменят время работы на новогодние праздники

Возможные изменения ждут маршруты № 7, 8 и 29
Алена КУЛЕШОВА
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Связаны подобные изменения с подготовительным этапом строительства пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста.Связаны подобные изменения с подготовительным этапом строительства пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во время новогодних праздников в Новосибирске может измениться время работы трех троллейбусных маршрутов. Об этом сообщат пресс-служба мэрии города Новосибирска.

— С третьего по шестое января возможно изменение времени работы трех троллейбусных маршрутов: № 7, 8 и 29, — сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Связаны подобные изменения с подготовительным этапом строительства пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста. Этот переход должен в будущем обеспечить хорошую транспортную доступность к Многофункциональной ледовой арене. Поэтому, в связи со строительными работами проезжая часть на дамбе Октябрьского моста будет поэтапно закрываться.

Напомним, бесплатно проехать на всех видах муниципального транспорта в праздничные дни с 30 декабря 2019 года по 12 января 2020 года смогут новосибирские школьники. Не платить за билет дети смогут в трамваях, троллейбусах, метро и 11 автобусных маршрутах в Советском и Первомайском районе. Обязательным условием для бесплатной поездки является наличие с собой справки из учебного учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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