В Новосибирске три троллейбуса изменят время работы на новогодние праздники
Во время новогодних праздников в Новосибирске может измениться время работы трех троллейбусных маршрутов. Об этом сообщат пресс-служба мэрии города Новосибирска.
— С третьего по шестое января возможно изменение времени работы трех троллейбусных маршрутов: № 7, 8 и 29, — сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.
Связаны подобные изменения с подготовительным этапом строительства пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста. Этот переход должен в будущем обеспечить хорошую транспортную доступность к Многофункциональной ледовой арене. Поэтому, в связи со строительными работами проезжая часть на дамбе Октябрьского моста будет поэтапно закрываться.
Напомним, бесплатно проехать на всех видах муниципального транспорта в праздничные дни с 30 декабря 2019 года по 12 января 2020 года смогут новосибирские школьники. Не платить за билет дети смогут в трамваях, троллейбусах, метро и 11 автобусных маршрутах в Советском и Первомайском районе. Обязательным условием для бесплатной поездки является наличие с собой справки из учебного учреждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU