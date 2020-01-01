«Жаль, катка не видно»: сибиряк снял из окна самолета новогодний Новосибирск

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:03:44+03:00

В сети ролик набрал уже более 12 тысяч просмотров

Изменить размер текста: A A

Сибиряк снял красивое видео новогоднего Новосибирска с высоты птичьего полета. Ночной город, переливающийся огнями, мужчина запечатлел из иллюминатора самолета.

— Это было снято из окна приземляющегося самолета, первого рейса в 2020 году в аэропорту Толмачево, — рассказал КП-Новосибирск автор видео Сергей Лукьянов. — Вот такой у нас новогодний Новосибирск — фейерверки по всему городу.

Свой ролик сибиряк выложил в сеть, где он за несколько часов набрал более 12 тысяч просмотров. В комментариях под видео многие люди написали, что новогодний Новосибирск действительно выглядит очень красивым. А некоторые отметили, что в самый разгар праздника — в районе полуночи — салютов в кадре мужчины было бы куда больше:

— Красотища какая! Люблю наш город!

— А если бы вы прямо в полночь пролетали, то вообще салютов была бы куча!

— Красиво, жаль только, что знаменитого катка не видно, — пишут подписчики паблика «АСТ-54».

Сибиряк снял из окна самолета новогодний Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU