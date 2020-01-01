«Жаль, катка не видно»: сибиряк снял из окна самолета новогодний Новосибирск
Сибиряк снял красивое видео новогоднего Новосибирска с высоты птичьего полета. Ночной город, переливающийся огнями, мужчина запечатлел из иллюминатора самолета.
— Это было снято из окна приземляющегося самолета, первого рейса в 2020 году в аэропорту Толмачево, — рассказал КП-Новосибирск автор видео Сергей Лукьянов. — Вот такой у нас новогодний Новосибирск — фейерверки по всему городу.
Свой ролик сибиряк выложил в сеть, где он за несколько часов набрал более 12 тысяч просмотров. В комментариях под видео многие люди написали, что новогодний Новосибирск действительно выглядит очень красивым. А некоторые отметили, что в самый разгар праздника — в районе полуночи — салютов в кадре мужчины было бы куда больше:
— Красотища какая! Люблю наш город!
— А если бы вы прямо в полночь пролетали, то вообще салютов была бы куча!
— Красиво, жаль только, что знаменитого катка не видно, — пишут подписчики паблика «АСТ-54».
Сибиряк снял из окна самолета новогодний Новосибирск.
ИСТОЧНИК KP.RU