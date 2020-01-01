2020-01-01T13:03:44+03:00
Общество

«Жаль, катка не видно»: сибиряк снял из окна самолета новогодний Новосибирск

В сети ролик набрал уже более 12 тысяч просмотров
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряк снял красивое видео новогоднего Новосибирска из иллюминатора самолета. Фото: Сергей ЛукьяновСибиряк снял красивое видео новогоднего Новосибирска из иллюминатора самолета. Фото: Сергей Лукьянов
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Сибиряк снял красивое видео новогоднего Новосибирска с высоты птичьего полета. Ночной город, переливающийся огнями, мужчина запечатлел из иллюминатора самолета.

— Это было снято из окна приземляющегося самолета, первого рейса в 2020 году в аэропорту Толмачево, — рассказал КП-Новосибирск автор видео Сергей Лукьянов. — Вот такой у нас новогодний Новосибирск — фейерверки по всему городу.

Свой ролик сибиряк выложил в сеть, где он за несколько часов набрал более 12 тысяч просмотров. В комментариях под видео многие люди написали, что новогодний Новосибирск действительно выглядит очень красивым. А некоторые отметили, что в самый разгар праздника — в районе полуночи — салютов в кадре мужчины было бы куда больше:

— Красотища какая! Люблю наш город!

— А если бы вы прямо в полночь пролетали, то вообще салютов была бы куча!

— Красиво, жаль только, что знаменитого катка не видно, — пишут подписчики паблика «АСТ-54».

Сибиряк снял из окна самолета новогодний Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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