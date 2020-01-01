«Пусть год будет сочным»: сибирячка показала откровенный танец в коротеньких шортиках
Новосибирская танцовщица Екатерина Малышкина опубликовала на своей страничке в Instagram ролик, который она сняла трек американской певицы Полы Абдул, который сейчас снова набирает популярность среди хореографов. За несколько часов видео набрало в сети более пяти сотен просмотров.
— Я поздравляю всех вас с Новым годом и желаю, чтобы он был таким же сочным как это видео, — подписала сибирячка свой пост.
Чувственный танец Кати не смог оставить равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под роликом сибирячки многие люди написали, что очень любят ее хореографию. А некоторые даже признались, что посмотрели это видео несколько раз:
— У тебя лучшая хореография и видео!
— Шикарный танец! Посмотрел несколько раз.
— Ты крутышка! Танец — огонь, — пишут подписчики девушки.
Сибирячка показала откровенный танец в коротеньких шортиках.
ИСТОЧНИК KP.RU