2020-01-01T12:21:32+03:00
Общество

«Пусть год будет сочным»: сибирячка показала откровенный танец в коротеньких шортиках

Танец девушки не оставили без внимания ее подписчики
Алена КУЛЕШОВА
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Танец Кати не смог оставить равнодушными пользователей соцсетей. Фото: Кадр из видеоТанец Кати не смог оставить равнодушными пользователей соцсетей. Фото: Кадр из видео
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Новосибирская танцовщица Екатерина Малышкина опубликовала на своей страничке в Instagram ролик, который она сняла трек американской певицы Полы Абдул, который сейчас снова набирает популярность среди хореографов. За несколько часов видео набрало в сети более пяти сотен просмотров.

— Я поздравляю всех вас с Новым годом и желаю, чтобы он был таким же сочным как это видео, — подписала сибирячка свой пост.

Чувственный танец Кати не смог оставить равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под роликом сибирячки многие люди написали, что очень любят ее хореографию. А некоторые даже признались, что посмотрели это видео несколько раз:

— У тебя лучшая хореография и видео!

— Шикарный танец! Посмотрел несколько раз.

— Ты крутышка! Танец — огонь, — пишут подписчики девушки.

Сибирячка показала откровенный танец в коротеньких шортиках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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