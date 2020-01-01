«Пусть год будет сочным»: сибирячка показала откровенный танец в коротеньких шортиках

1 Янв. 2020 2020-01-01T12:21:32+03:00

Танец девушки не оставили без внимания ее подписчики

Изменить размер текста: A A

Новосибирская танцовщица Екатерина Малышкина опубликовала на своей страничке в Instagram ролик, который она сняла трек американской певицы Полы Абдул, который сейчас снова набирает популярность среди хореографов. За несколько часов видео набрало в сети более пяти сотен просмотров.

— Я поздравляю всех вас с Новым годом и желаю, чтобы он был таким же сочным как это видео, — подписала сибирячка свой пост.

Чувственный танец Кати не смог оставить равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под роликом сибирячки многие люди написали, что очень любят ее хореографию. А некоторые даже признались, что посмотрели это видео несколько раз:

— У тебя лучшая хореография и видео!

— Шикарный танец! Посмотрел несколько раз.

— Ты крутышка! Танец — огонь, — пишут подписчики девушки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/752852" frameborder="0"></iframe> Сибирячка показала откровенный танец в коротеньких шортиках.

ИСТОЧНИК KP.RU