В пожаре в Советском районе погибла 92-летняя бабушка и ее внук

1 Янв. 2020 2020-01-01T12:48:14+03:00

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В Советском районе Новосибирска днем 1 января произошел пожар. Горела квартира в жилом доме на Цветном проезде.

— На первом этаже жилого дома в Советском районе из окна трехкомнатной квартиры валит густой дым, и вырываются языки пламени, — сообщается в паблике «АСТ-54». — На место прибыли пожарные. Они вскрыли дверь и обнаружили в квартире тела двух погибших людей, которые сильно обгорели в пожаре. Из подъезда вывели четверых, в том числе и годовалого ребенка.

В пожаре погибли два человека. Фото: Юрий Перязев

Как рассказал КП-Новосибирск начальник отдела ГО и ЧС по Советскму району Юрий Перязев, в пожаре погибли два человека , проживавших в квартире.

— Погибла 92-летняя пенсионерка и ее взрослый внук. Пожар удалось потушить прибывшим на место происшествия пожарным, — пояснил Юрий Перязев. — В квартире на первом этаже горели вещи, вероятной причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем. Точная причина пожара будет установлена позже специалистами, но можно сказать точно, что поджога здесь не было.

В отделе ГО и ЧС еще раз напоминают всем жителям Новосибирска о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Необходимо внимательно следить за состоянием электропроводки в квартире и за системой печного отопления в частных домах. Обязательно нужно следить за исправностью электроприборов, а также осторожно обращаться с огнеопасными предметами.

ИСТОЧНИК KP.RU