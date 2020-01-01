Прокуратура проведет проверку после обрушения потолка в квартире мамы-одиночки

1 Янв. 2020 2020-01-01T09:50:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске прокуратура проверит, как восстанавливают после пожара квартиру многодетной матери, в которой обвалился потолок. Квартира сибирячки по адресу улица парковая 7 загорелась 26 декабря — последствия пожара женщина устраняет в одиночку до сих пор.

— Прокуратура Заельцовского района Новосибирска проверит достаточность и полноту мер по устранению пожара, принимаемых муниципалитетом и управляющей компанией, — сообщается в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области. — Кроме того, прокуратура займется восстановлением жилищных прав многодетной матери, а также соблюдением законодательства о мерах социальной поддержки.

Напомним, пожар начался в квартире, которая располагалась по соседству от жилья многодетной матери — Светланы Печкунова. Женщина вместе с детьми и животными эвакуировались из горящего дома. По словам очевидцев, в тот день огонь не могли потушить долгое время, пострадало сразу несколько квартир в жилом доме. Однако, на этом последствия ЧП не закончились. Когда сибирячка вернулась домой, чтобы привести его в порядок к праздникам — на нее буквально начал сыпаться кусками потолок. По словам Светланы, находиться в квартире, где в любой момент все может рухнуть, стало просто небезопасно. Сейчас сибирячка вместе с двумя сыновьями живет в муниципальной квартире, в которой практически нет мебели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Из-за алкаша восемь квартир пострадало»: пожарные несколько часов тушили огонь в жилом доме

Одного мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу (подробнее)

«Там страшно находиться»: в квартире мамы-одиночки после пожара обвалился потолок

Женщина и дети не пострадали, но теперь боятся заходить к себе домой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU