Сибирякам, ставшими жертвами мошенников при покупке жилья, будут выплачивать компенсации

1 Янв. 2020 2020-01-01T06:39:07+03:00

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В Новом 2020 году россиян ждут перемены в сфере приобретения недвижимости. С 1 января изменятся законы, контролирующие процесс компенсации ущерба за утрату приобретенного жилья. В первую очередь, подобные перемены созданы для защиты покупателей, которые при покупке недвижимости столкнулись с мошенниками. Кроме того, новые правки также уточняют понятие «добросовестный приобретатель недвижимого имущества» и совершенствуют механизм компенсации убытков. В каких случаях можно рассчитывать на полную компенсацию причиненного ущерба сообщает Федеральная кадастровая палата.

В первую очередь, стоит прояснить, кто же может называться добросовестным приобретателем. Итак, с 1 января 2020 года приобретатель недвижимого имущества, полагавшийся при заключении сделки на данные ЕГРН, получает статус добросовестного и считается таковым до тех пор, пока в судебном порядке не будет доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии права на отчуждение имущества у продавца недвижимости.

Узнать всю необходимую, и, что немаловажно, актуальную и достоверную информацию об объектах недвижимости можно только из ЕГРН. Выписка из госреестра в данном случае позволит покупателю, еще до того, как он заключит договор с продавцом, проверить все данные владельца, а также об отсутствии или наличии обременений. Получить такую выписку можно, заказав ее из ЕГРН, при этом сделать это может любой заинтересованный человек через МФЦ или воспользовавшись онлайн-сервисом Федеральной кадастровой палаты. При этом разрешение владельца в данном случае не требуется.

Сам механизм выплаты подобного рода компенсаций закреплен новыми положениями Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

— На рынке недвижимости возможны такие случаи, когда гражданин приобретает дом или квартиру по всем правилам, а потом получает повестку в суд об истребовании имущества из незаконного владения. Выясняется, что у недвижимости есть законный собственник, который ничего не знал о сделке, и теперь требует возврата своего имущества, — цитирует эксперта Кадастровой палаты Надежду Лещенко издание NEWS.ru.

Согласно новым правилам, добросовестный покупатель, оставшийся без жилья, в определенных случаях имеет право получить выплату от государства.

При этом размер компенсации новыми правилами не устанавливается. Его будет определять суд, основываясь на той сумме, которая составляет реальный ущерб, либо по требованию самого добросовестного приобретателя в соответствии с кадастровой стоимостью недвижимого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU