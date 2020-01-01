За 9 месяцев 3,6 тысяч белорусов получили российское гражданство

1 Янв. 2020 2020-01-01T06:01:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Министерстве Внутренних Дел России рассказали о том, насколько популярно российское гражданство среди граждан Белоруссии и сколько белорусов получили российские паспорта с 2015 года.

Выяснилось, что за пять лет почти 20 тысяч белорусов стали гражданами РФ. Согласно статистике, с 2015 года более 19 тысяч белорусов получили российские паспорта. А только за 9 месяцев 2019 года гражданами России стали 3662 граждан Белоруссии. В 2018 году эта цифра составляла 4708, в 2017 году — 4092, в 2016 году — 3582, а в 2015 году — 3257. Стоит отметить, что с 2015 по 2018 год количество граждан Белоруссии, получивших российские паспорта заметно увеличивалось.

— С 2016 года примерно 4 тысячи россиян уведомили о наличии гражданства Республики Беларусь, — цитирует слова ведомства издание NEWS.ru. — При этом более 33 тысяч белорусов имеют разрешение на временное проживание и вид на жительство в России.

Стоит отметить, что седьмого декабря в Сочи состоялись переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства. Лидеры двух государств общались достаточно долго: переговоры длились более пяти часов. Кроме того, на днях, первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что в Минске рассчитывают на контакт лидеров Белоруссии и РФ до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU