2019-12-31T14:43:45+03:00
Общество

«Вот те, здрасьте, Новый год»: сибиряк припарковался у соседнего дома и получил письмо с угрозами

Прокуратура и юристы рассказали, что необходимо делать в таком случае
Денис ТАБАКОВ
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В канун Нового года Дмитрий, житель Новосибирска, не смог найти парковку у своего дома и оставил автомобиль у соседнего дома, по адресу Железнодорожная, 20. Вечером сибиряк хотел отправиться в магазин, но обнаружил на лобовом стекле письмо. В котором ему угрожали в случае повторной парковки на территории дома.

- «Дворы у нас без шлагбаумов. В зависимости от загруженности нашей парковки, я оставляю машину у соседнего дома. Проезду машина не мешает, как и уборочной технике. На днях убирали снег, я заблаговременно убрал машину. Двор почистили. Вчера оставил машину и получил письмо. Теперь и не знаю, что делать. Выходит, человек человеку - волк. Вот те, здрасьте, Новый год», - рассказал Дмитрий.

В прокуратуре Новосибирской области прокомментировали неприятный инцидент.

- Просим граждан не рефлексировать на подобные листовки. Вы имеете право пользоваться прилегающими к домам участками для парковки автомобилей. Законом это не запрещено. Действия с причинением вреда имуществу будут расцениваться правоохранительными органами и подлежать оценки либо уголовно правовой либо административной, - рассказал Дмитрий Лямкин, старший помощник прокурора НСО по взаимодействию со средствами массовой информации.

Мы решили обратиться к юристам. Не считают ли они такое письмо угрозой для собственности и здоровья человека. Можно за подобное привлечь к ответственности.

Юристы советуют в таком случае договариваться, а не играть в «тёмные игры».

- Данный письмом собственники жилья проинформировали о том, что вы ставите автомобиль на придомовом земельном участке. Это участок не относится к муниципальным землям. Совершенно нормальное письмо. Ведь и жителям нужно где-то парковаться. А то, что там противоправные действия. Так и жильцы есть разные, мало ли кому, что в голову придёт. Мой совет, нужно договариваться, - отметила Инесса Рябинина, управляющий партнёр юридической компании «Рябинина, Зиновьев, Крестьянов».

Поступали ли вам анонимки, и как вы на это отреагировали?

Ответ можно написать в комментарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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