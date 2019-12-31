«Дверь на замок»: Новосибирских автовладельцев предостерегают от новогодних жуликов

СЕГОДНЯ 13:23 2019-12-31T13:39:11+03:00

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Сотрудники областного МВД обращают внимание автолюбителей на безопасность личных вещей. В канун Новогодних праздников увеличивается не только количество людей, посещающих торговые центы, но и краж из припаркованных машин. В полиции отмечают, что чаще всего воруют телефоны, сумочки, навигаторы, портфели, видеорегистраторы.

- Большая часть краж совершается из авто, припаркованных рядом с торговыми центрами, детскими садами, школами, офисными зданиями, другими массовыми местами. Чаще всего воруют вещи, оставленные в салоне автомобиля, - отметили в МВД по Новосибирской области.

Как правило, жертвами жуликов становятся не закрытые машины. Также воры проникают в автомобиль путем разбития одного из стекол, либо при помощи сканирования автомобильной сигнализации.

- Просим не оставлять в автомобиле ценные вещи. Всегда блокировать двери машины, при обнаружении граждан, заглядывающих в автомобили, обращаться в полицию по телефону «02». С мобильного телефона можно позвонить «102», - рассказали в областном МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU