2019-12-31T13:39:11+03:00
Общество

«Дверь на замок»: Новосибирских автовладельцев предостерегают от новогодних жуликов

Сотрудники полиции дали несколько советов, как уберечь ценные вещи
Денис ТАБАКОВ
Поделиться:
Как правило, жертвами жуликов становятся не закрытые машины.Как правило, жертвами жуликов становятся не закрытые машины.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Сотрудники областного МВД обращают внимание автолюбителей на безопасность личных вещей. В канун Новогодних праздников увеличивается не только количество людей, посещающих торговые центы, но и краж из припаркованных машин. В полиции отмечают, что чаще всего воруют телефоны, сумочки, навигаторы, портфели, видеорегистраторы.

- Большая часть краж совершается из авто, припаркованных рядом с торговыми центрами, детскими садами, школами, офисными зданиями, другими массовыми местами. Чаще всего воруют вещи, оставленные в салоне автомобиля, - отметили в МВД по Новосибирской области.

Как правило, жертвами жуликов становятся не закрытые машины. Также воры проникают в автомобиль путем разбития одного из стекол, либо при помощи сканирования автомобильной сигнализации.

- Просим не оставлять в автомобиле ценные вещи. Всегда блокировать двери машины, при обнаружении граждан, заглядывающих в автомобили, обращаться в полицию по телефону «02». С мобильного телефона можно позвонить «102», - рассказали в областном МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вот те, здрасьте, Новый год»: сибиряк припарковался у соседнего дома и получил письмо с угрозами
«Дверь на замок»: Новосибирских автовладельцев предостерегают от новогодних жуликов
«Случился со мной казус»: главный Дед Мороза Новосибирской области рассказал, как с него сползли штаны
«Дурацкий подарок»: Новосибирцы раскупили крыс в преддверии Нового года
«Не могу подняться, люди проезжают мимо, улыбаются»: пенсионерка чуть не замерзла в снегу из-за равнодушия новосибирцев
«Он плакал от счастья»: мальчика, болеющего раком, поздравил Дед Мороз
109 сибиряков и маленький ребенок застряли в екатеринбугском аэропорту из-за неисправного самолета
Салют вам в окна: в Новосибирске фейерверк чуть было не поджег жилой дом
«Брызнули газом в лицо»: у новосибирца на улице отобрали сумку с миллионом рублей
Девочка, которую вернули с того света врачи, умерла в больнице
«Вместо фломастеров — косметику»: второклассница просит у Деда Мороза подарок для трехлетней сестренки
Девочка, которую врачи вернули с того света, пыталась покончить с собой
«Она не дышала»: врачи вернули к жизни умершую 16-летнюю девочку
«Вот бы батя посмотрел»: в Новосибирске подростки подожгли камеру домофона
«Рядом же мама с младенцем!»: мужчина с ножом напугал пассажиров автобуса
Помешал снегопад: на границе с Казахстаном застряли автобусы из Новосибирска
Раненые на Дачной полицейские ехали на вызов к дебоширу
Новый год встретят рядом: полицейских и преступника, напавшего на них, поместили в одну больницу
В Новосибирске взорвался гараж: есть пострадавшие
«Преступник был один»: в полиции прокомментировали нападение на экипаж ППС
«Один из полицейских без сознания»: преступники напали с ножом на экипаж ППС в Новосибирске
«Внедорожник смяло, седан выбросило в кювет»: водитель погиб в страшной аварии в Новосибирске