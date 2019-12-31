2019-12-31T11:06:57+03:00
Общество

«Он плакал от счастья»: мальчика, болеющего раком, поздравил Дед Мороз

Трогательный момент мама сняла на видео
Ульяна ДЖАНКОВА
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Игоря Орехова поздравил Дед Мороз. Фото: стоп-кадрИгоря Орехова поздравил Дед Мороз. Фото: стоп-кадр
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Шестилетний Игорь Орехов тяжело болен. Пару месяцев назад врачи поставили ему диагноз — нейробластому 4-й стадии с метастазами в кости. Никто точно не может сказать, как долго трогательный мальчишка еще сможет сквозь боль улыбаться и нежно говорить на ночь маме «Люблю». Но несмотря ни на что ребенок находит в себе силы идти этот путь. Сейчас ребенку ставят уже третий блок химиотерапии. Процедуру Игорь переносит очень тяжело: его постоянно тошнит. Задорный мальчуган исхудал и облысел. Но в каждодневной борьбе за жизнь есть место и светлым моментам.

Перед Новым годом Игоря пришли поздравить Дед Мороз и Снегурочка.

Появление волшебника расстрогало мальчишку до слез. Фото: Татьяна Орехова

Появление волшебника расстрогало мальчишку до слез. Фото: Татьяна Орехова

— Как тебя зовут, мальчик? — спросил волшебник.

А у ребенка пропал дар речи: от счастья и слез он не мог произнести и слова, только смотрел в глаза Дедушке. Да и сам красный нос застыл в оцепенении.

Позже Игорь прочитал Деду Морозу стихотворение. Мама мальчика Татьяна рассказала, что сын не смог написать волшебнику письмо с пожеланиями: у него нет сил. Маленький мальчишка сейчас мечтает только об одном — о здоровье и жизни. Как знать, может, и правда есть волшебство, ведь после праздника врач сообщил Татьяне Ореховой, что у Игоря хорошие анализы. Возможно, семью отпустят домой. До следующего курса химиотерапии.

В Новосибирске мальчика, страдающего от онкологии, поздравил Дед Мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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