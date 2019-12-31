109 сибиряков и маленький ребенок застряли в екатеринбугском аэропорту из-за неисправного самолета

СЕГОДНЯ 10:50 2019-12-31T10:56:58+03:00

Борт, летевший из Новосибирска, пришлось экстренно садить из-за неполадки двигателя: сейчас пассажиры ждут прилета резервного судна

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Воздушное ЧП в небе над Екатеринбругом произошло перед самым Новым годом: 31 декабря в 10.42 по местному времени там экстренно приземлился борт «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Новосибирска.

- Во время полета сработал датчик неисправности двигателя: капитан воздушного судна принял решение о посадка в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», - пояснили КП-Новосибирск в екатеринбургском представительстве «Уральских авиалиний».

На борту во время полета находились 109 взрослых пассажиров и маленький ребенок: всем им предоставлены прохладительные напитки.

- Чуть позже у них будет и горячее питание,- продолжают в екатеринбургском представительстве «Уральских авиалиний».

Сейчас пассажиры ждут резервный самолет, который должен прилететь за ними.

- Изначально планировалось, что вылететь в Москву пассажиры смогут в 13.30 по екатеринбургскому времени, но резервный борт прилетит в 13.00. Поэтому вылет отложен до 14.00, - рассказали в екатеринбургском представительстве «Уральских авиалиний».

ИСТОЧНИК KP.RU