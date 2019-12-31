«Случился со мной казус»: главный Дед Мороза Новосибирской области рассказал, как с него сползли штаны
Главный Дед Мороз Новосибирской области был вынужден импровизировать на детской Ёлке. У него расстегнулась булавка, которая держала штаны. Те стали скатываться вниз. Актер сменил походку, чтобы не дать одежде совсем скатиться до ботинок. Скрыть казус помогали и ростовые куклы, за которыми можно было спрятаться.
- Случился со мной казус. У Деда Мороза несколько ослабли его штаны, и во время представления они поползли вниз. Шаг мой стал семенящим, - рассказал КП-Новосибирск Алексей Крыжановский, который сыграл ответственную роль.
Судя по всему, зрители не заметили проблемы, так что актер справился с ролью достойно.
Главный Дед Мороз Новосибирской области рассказал, как с него сползли штаны
ИСТОЧНИК KP.RU