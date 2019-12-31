«Случился со мной казус»: главный Дед Мороза Новосибирской области рассказал, как с него сползли штаны

СЕГОДНЯ 12:28 2019-12-31T12:57:16+03:00

Актер сменил походку, чтобы не дать одежде совсем скатиться вниз. Фото: http://www.nso.ru/

Во время утренника расстегнулась булавка, которая держала штаны. Актеру пришлось сменить походку, чтобы инцидент не стал заметным для публики

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Главный Дед Мороз Новосибирской области был вынужден импровизировать на детской Ёлке. У него расстегнулась булавка, которая держала штаны. Те стали скатываться вниз. Актер сменил походку, чтобы не дать одежде совсем скатиться до ботинок. Скрыть казус помогали и ростовые куклы, за которыми можно было спрятаться.

- Случился со мной казус. У Деда Мороза несколько ослабли его штаны, и во время представления они поползли вниз. Шаг мой стал семенящим, - рассказал КП-Новосибирск Алексей Крыжановский, который сыграл ответственную роль.

Судя по всему, зрители не заметили проблемы, так что актер справился с ролью достойно.

Главный Дед Мороз Новосибирской области рассказал, как с него сползли штаны 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU