2019-12-31T10:12:24+03:00
Общество

Салют вам в окна: в Новосибирске фейерверк чуть было не поджег жилой дом

Праздничные залпы вдруг резко изменили траекторию полета
Ульяна ДЖАНКОВА
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Салют чуть не вызвал пожар в жилом доме. Фото: стоп-кадрСалют чуть не вызвал пожар в жилом доме. Фото: стоп-кадр
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Многие новосибирцы начали отмечать Новый год уже в понедельник, 30 декабря. Правда, эйфория предстоящего праздника и длительных выходных чуть было не закончилась бедой. Молодые парни решили запустить салют у дома №3 по улице Приморская.

Они установили его в снег и подожгли. Дальше видимо что-то пошло не так. Залпы направилась четко в сторону окон соседнего дома. Яркие ракеты вот-вот грозили попасть внутрь квартиры. Вот только организаторы фейерверка ничего не могли с этим поделать, они с ужасом наблюдали за происходящим. Им повезло, пожарных вызывать не пришлось. Видео салюта опубликовано в группе «Инцидент Новосибирск».

— В прямом смысле салют рвется в окна, — прокомментировали подписчики паблика. — Страшно представить, что же будет сегодня ночью.

— Из -за таких вот развлечений, потом и слышишь только о пожарах.

В Новосибирске салют чуть не сжег дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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