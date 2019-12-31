«Брызнули газом в лицо»: у новосибирца на улице отобрали сумку с миллионом рублей

СЕГОДНЯ 09:25 2019-12-31T09:25:31+03:00

У мужчины на улице из рук вырвали сумку с миллионом рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Грабитель пойман, вот только от денег почти ничего не осталось

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Новосибирские полицейский поймали шустрого воришку. Он ночью на улице отобрал у мужчину сумку с деньгами. Внутри нее был один миллион 250 тысяч рублей. Все случилось во вторник, 24 декабря, в час ночи. Мужчина с деньгами вышел из дома на улице Чаплыгина. Вдруг к нему подскочил грабитель, брызнул в лицо газовым баллончиком и вырвал сумку.

— Был установлен и задержан подозреваемый — 49-летний житель Ленинского района. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия. При обыске в квартире подозреваемого была изъята одежда, в которой было совершено преступление, часть похищенных денежных средств в сумме 203 тысячи рублей, три сотовых телефона, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Куда мужчина нес такую сумму денег в сумке, и на что потратил миллион рублей грабитель, установят следователи.

Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к подобным преступлениям. Если вы пострадали от действий этого мужчины, просьба обратиться в полицию по телефону: 8-913-002-02-02.

ИСТОЧНИК KP.RU