2019-12-31T09:25:31+03:00
Общество

«Брызнули газом в лицо»: у новосибирца на улице отобрали сумку с миллионом рублей

Грабитель пойман, вот только от денег почти ничего не осталось
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
У мужчины на улице из рук вырвали сумку с миллионом рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской областиУ мужчины на улице из рук вырвали сумку с миллионом рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
Изменить размер текста:

Новосибирские полицейский поймали шустрого воришку. Он ночью на улице отобрал у мужчину сумку с деньгами. Внутри нее был один миллион 250 тысяч рублей. Все случилось во вторник, 24 декабря, в час ночи. Мужчина с деньгами вышел из дома на улице Чаплыгина. Вдруг к нему подскочил грабитель, брызнул в лицо газовым баллончиком и вырвал сумку.

— Был установлен и задержан подозреваемый — 49-летний житель Ленинского района. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия. При обыске в квартире подозреваемого была изъята одежда, в которой было совершено преступление, часть похищенных денежных средств в сумме 203 тысячи рублей, три сотовых телефона, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Куда мужчина нес такую сумму денег в сумке, и на что потратил миллион рублей грабитель, установят следователи.

Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к подобным преступлениям. Если вы пострадали от действий этого мужчины, просьба обратиться в полицию по телефону: 8-913-002-02-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
109 сибиряков и маленький ребенок застряли в екатеринбугском аэропорту из-за неисправного самолета
Салют вам в окна: в Новосибирске фейерверк чуть было не поджег жилой дом
«Брызнули газом в лицо»: у новосибирца на улице отобрали сумку с миллионом рублей
Девочка, которую вернули с того света врачи, умерла в больнице
«Вместо фломастеров — косметику»: второклассница просит у Деда Мороза подарок для трехлетней сестренки
Девочка, которую врачи вернули с того света, пыталась покончить с собой
«Она не дышала»: врачи вернули к жизни умершую 16-летнюю девочку
«Вот бы батя посмотрел»: в Новосибирске подростки подожгли камеру домофона
«Рядом же мама с младенцем!»: мужчина с ножом напугал пассажиров автобуса
Помешал снегопад: на границе с Казахстаном застряли автобусы из Новосибирска
Раненые на Дачной полицейские ехали на вызов к дебоширу
Новый год встретят рядом: полицейских и преступника, напавшего на них, поместили в одну больницу
В Новосибирске взорвался гараж: есть пострадавшие
«Преступник был один»: в полиции прокомментировали нападение на экипаж ППС
«Один из полицейских без сознания»: преступники напали с ножом на экипаж ППС в Новосибирске
«Внедорожник смяло, седан выбросило в кювет»: водитель погиб в страшной аварии в Новосибирске