Девочка, которую вернули с того света врачи, умерла в больнице

СЕГОДНЯ 08:27 2019-12-31T08:27:44+03:00

Она разочаровалась в молодом человеке и решилась на самоубийство

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В новосибирской больнице умерла 16-летняя девочка, которая пыталась покончить с собой, но ее реанимировали врачи «скорой». Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в силовых структурах. Известно, что на отчаянный шаг подростка толкнуло разочарование в парне.

Мама девочки немного не успела, чтобы спасти своего ребенка.

Напомним, все произошло в Центральном районе Новосибирска в доме по улице Крылова в понедельник, 30 декабря.

Мама девочки забеспокоилась, когда дочка не открыла ей дверь. Женщина вызвала спасателей, которые смогли попасть в дом. Там они обнаружили девочку без сознания. У ребенка не прощупывался пульс. Прибывшие врачи реанимации констатировали состояние клинической смерти у девочки. Медикам удалось вернуть ее к жизни: восстановить дыхание и сердечные ритмы, но в сознание она не пришла. Ее доставили в больницу, где она скончалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU