«Вместо фломастеров — косметику»: второклассница просит у Деда Мороза подарок для трехлетней сестренки

СЕГОДНЯ 07:59 2019-12-31T07:59:37+03:00

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Восьмилетняя Соня из Маслянино верит в чудеса. А еще она очень добрая девочка. Перед Новым годом второклассница написала письмо Деду Морозу. В нем она попросила подарок не только для себя, а еще для трехлетней сестренки и шестилетнего братика. А чтобы красный нос наверняка узнал о просьбе маленькой девочки, письмо опубликовали в группе «Ни так все критично в Маслянино».

— Дорогой Дедушка Мороз! Я хочу себе и своей семье подарки. Себе я хочу куклу с волосами, чтобы она была с бутылочкой и волосами. А Ярику — большого человека-паука на пульте. А Ренате — набор косметики. Она хоть и маленькая, но любит косметику и мечтает о ней. А пока всю жизнь ей приходится краситься фломастерами, — написала Соня.

Девочка верит в чудеса и надеется, что волшебник успеет прочесть ее заветные желания и положить сюрприз под елочку.

ИСТОЧНИК KP.RU