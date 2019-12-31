Девочка, которую врачи вернули с того света, пыталась покончить с собой
В Центральном районе Новосибирска в доме по улице Крылова в понедельник, 30 декабря, 16-летняя девочка пыталась покончить с собой. Это КП-Новосибирск подтвердил источник в силовых структурах.
Напомним, мама подростка забеспокоилась, когда дочка не открыла ей дверь. Женщина вызвала спасателей, которые смогли попасть в дом. Там они обнаружили девочку без сознания. У ребенка не прощупывался пульс. Прибывшие врачи реанимации констатировали состояние клинической смерти у девочки. Медикам удалось вернуть ее к жизни: восстановить дыхание и сердечные ритмы, но в сознание она не пришла. По словам врачей, девочка достаточное количество времени провела без сознания, это может сказаться на ее дальнейшем состоянии здоровья.
Сейчас подросток находится в городской больнице №1. Полицейские проводят проверку и выясняют подробности случившегося.
КП-Новосибирск следит за ситуацией.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Она не дышала»: врачи вернули к жизни умершую 16-летнюю девочку.
Дома ее обнаружили мама и спасатели. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU