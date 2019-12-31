Девочка, которую врачи вернули с того света, пыталась покончить с собой

СЕГОДНЯ 07:36 2019-12-31T07:41:36+03:00

Без сознания ее обнаружили дома мама и спасатели, которые взломали дверь квартиры

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В Центральном районе Новосибирска в доме по улице Крылова в понедельник, 30 декабря, 16-летняя девочка пыталась покончить с собой. Это КП-Новосибирск подтвердил источник в силовых структурах.

Напомним, мама подростка забеспокоилась, когда дочка не открыла ей дверь. Женщина вызвала спасателей, которые смогли попасть в дом. Там они обнаружили девочку без сознания. У ребенка не прощупывался пульс. Прибывшие врачи реанимации констатировали состояние клинической смерти у девочки. Медикам удалось вернуть ее к жизни: восстановить дыхание и сердечные ритмы, но в сознание она не пришла. По словам врачей, девочка достаточное количество времени провела без сознания, это может сказаться на ее дальнейшем состоянии здоровья.

Сейчас подросток находится в городской больнице №1. Полицейские проводят проверку и выясняют подробности случившегося.

КП-Новосибирск следит за ситуацией.

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Дома ее обнаружили мама и спасатели. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU