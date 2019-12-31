2019-12-31T06:27:12+03:00
Общество

«Она не дышала»: врачи вернули к жизни умершую 16-летнюю девочку

Дома ее обнаружили мама и спасатели
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирские врачи вернули к жизни умершую девочку.Новосибирские врачи вернули к жизни умершую девочку.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Центральном районе Новосибирска в доме по улице Крылова произошло ЧП. Сибирячка забеспокоилась, почему ее дочка не открывает. Она вызвала спасателей, чтобы те вскрыли дверь квартиры. Как оказалось, беспокойство матери было не напрасно. Когда она и сотрудники вошли в дом, они обнаружили, что 16-летняя девочка лежит без сознания, у нее не прощупывался пульс. Спасатели тут же вызвали реанимационную бригаду врачей и приступили к оказанию первой помощи.

— Врачи диагностировали у девочки состояние клинической смерти. У нее не было дыхания, сердечные ритмы не были слышны. Но медикам удалось вернуть девочку к жизни. В сознание она не приходила. Сейчас девочка находится в городской больнице №1, в стационаре, — сообщила КП-Новосибирск главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

В полиции подтвердили, что в квартире нашли девочку без сознания. Сотрудники проводят проверку и выясняют подробности. Не исключено, что подросток пыталась покончить жизнь самоубийством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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