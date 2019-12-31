«Вот бы батя посмотрел»: в Новосибирске подростки подожгли камеру домофона

СЕГОДНЯ 04:36 2019-12-31T04:42:59+03:00

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В Калининском районе Новосибирска в доме № 7 по улице Свечникова подростки испортили камеру домофона на третьем подъезде. Все это время она снимала происходящее. Также на кадрах видны лица детей. Сначала они стояли у дома и курили вейп, а потом приложили его к экрану домофона. От горячей температуры пластик расплавился. Почему вдруг подростки решили испортить камеры, неизвестны. Но вот жильцы поступком возмущены. Видео того, как дети портят домофон, они опубликовали в группе «NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск».

— Что делаешь, там же камера снимает, — говорит на видео один из подростков тому, кто начал жечь экран.

— Уже не снимает, — ответил второй подросток.

Жильцы подъезда, которые каждый месяц оплачивают содержание видеодомофона, надеются, что родители узнают своих сыновей, проведут с ними беседу и возместят ущерб.

— Вот бы батя н них посмотрел, — прокомментировали произошедшее подписчики паблика.

— Не понимаю, зачем поджигать камеру, зная, что она тебя снимает.

— Запись надо отдать полицейским в отдел, родители должны возместить полностью стоимость камеры и работу.

— Это же дети!

— Сегодня эти так называемые дети камеры жгут, завтра машины начнут. Воспитывать детей надо, а не просто рожать.

— Там же весь дом платит за эту камеру.

ИСТОЧНИК KP.RU