«Вот бы батя посмотрел»: в Новосибирске подростки подожгли камеру домофона
В Калининском районе Новосибирска в доме № 7 по улице Свечникова подростки испортили камеру домофона на третьем подъезде. Все это время она снимала происходящее. Также на кадрах видны лица детей. Сначала они стояли у дома и курили вейп, а потом приложили его к экрану домофона. От горячей температуры пластик расплавился. Почему вдруг подростки решили испортить камеры, неизвестны. Но вот жильцы поступком возмущены. Видео того, как дети портят домофон, они опубликовали в группе «NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск».
— Что делаешь, там же камера снимает, — говорит на видео один из подростков тому, кто начал жечь экран.
— Уже не снимает, — ответил второй подросток.
Жильцы подъезда, которые каждый месяц оплачивают содержание видеодомофона, надеются, что родители узнают своих сыновей, проведут с ними беседу и возместят ущерб.
— Вот бы батя н них посмотрел, — прокомментировали произошедшее подписчики паблика.
— Не понимаю, зачем поджигать камеру, зная, что она тебя снимает.
— Запись надо отдать полицейским в отдел, родители должны возместить полностью стоимость камеры и работу.
— Это же дети!
— Сегодня эти так называемые дети камеры жгут, завтра машины начнут. Воспитывать детей надо, а не просто рожать.
— Там же весь дом платит за эту камеру.
ИСТОЧНИК KP.RU