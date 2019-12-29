«Там страшно находиться»: в квартире мамы-одиночки после пожара обвалился потолок

СЕГОДНЯ 16:37 2019-12-29T16:37:51+03:00

Женщина и дети не пострадали, но теперь боятся заходить к себе домой

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Светлана Печкунов — воспитатель в детском саду. Женщина одна воспитывает двоих сыновей. Семья, как и многие новосибирцы, готовилась встречать Новый год, жила ожиданием праздника, но одна ночь разрушила их планы.

В четверг, 26 декабря, ночью в квартире за стенкой в доме №7 по улице Парковая в Заельцовском районе начался пожар. Светлана благодарит Бога, что вовремя проснулась.

— Было около двух часов ночи. Я проснулась от того, что почувствовала запах гари. Пошла посмотрела по квартире, не замкнуло ли чего. Потом выглянула в подъезд. Там ничем не пахло. Я снова легла спать, — вспоминает женщина. — Только стала засыпать, как стук в дверь. Соседи кричали, что в доме пожар и нужно срочно покинуть квартиру. Я подскочила. Смотрю, а из-под шкафа идет дым. Схватила сыновей, кошек и на улицу.

Чтобы претендовать на матпомощь, женщина делает независимую экспертизу за 40 тысяч рублей. Фото: Светлана Печкунова

В доме деревянные перекрытия. Огонь быстро распространялся по дому и перекидывался на другие квартиры. Пожарные несколько часов не могли потушить дом. Справились только к утру. Все квартиры оказались хорошо залиты водой и пеной.

Светлана Печкунова вернулась в свою квартиру, где был погром. Женщина грустно отметила, что даже к праздникам не успеет убраться. Но оказалось, что история с бедствие не закончилась, а только начинается: впереди семью поджидают новые испытания. Женщина начала наводить порядок, как вдруг начал ссыпаться потолок. Светлана говорит, он не рухнул полностью, но отваливается кусками. Появились сквозные дыры. Сейчас семья живет в муниципальной квартире, выделенной из маневренного фонда.

— В нашей квартире попросту небезопасно. Там потолок валится кусками. А если так ночью на голову рухнет. Там страшно находиться. Временно нам дали двухкомнатную квартиру. Из мебели там три кровати и все. Я перевезла печку, чтобы можно было приготовить поесть. Надо как-то привезти холодильник. А вот мебель, особенно детская, восстановлению не подлежит. Мальчишкам 10 и 11 лет. Сейчас им даже уроки не на чем делать, — рассказывает расстроенная женщина. — Муж задолжал по алиментам больше миллиона рублей. Правда, к Новому году подкинул 5 тысяч рублей. Но надеяться я могу только на себя и свою зарплату воспитателя.

Пожар в четырехэтажном доме произошел ночью. Многие люди в это время спали.

Сейчас Светлана делает независимую экспертную оценку. Ее стоимость — 40 тысяч рублей. Женщина говорит, что без этих документов, она не сможет потом претендовать на материальную помощь. А на свою зарплату она вряд ли сможет восстановить жилье, в котором возможно скоро не будет потолка.

Если вы можете помочь семье, свяжитесь со Светланой Печкуновой по телефону 8 952 949 52 62.

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ИСТОЧНИК KP.RU