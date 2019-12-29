2019-12-29T14:39:02+03:00
Общество

«Усохлась по дороге»: сибиряк обнаружил недовес в шести палках колбасы

Об этом новосибирец рассказал в соцсетях
Надежда РЫЖКИНА
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Та самая колбаса с обвесом. Фото: «Ревизорро Новосибирск».Та самая колбаса с обвесом. Фото: «Ревизорро Новосибирск».
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Сибиряк обнаружил недовес в нескольких палках деликатесной колбасы, которую продавали в популярной сети супермаркетов. Фото с разными цифрами на ценнике продукта и на весах мужчина выложил в группу «Ревизорро Новосибирск».

— Сколь я слышал про подобное безобразие, вот и решил палочку колбасы кинуть на вес. И был в шоке! Для чистоты эксперимента взял еще 5 палок и несоответствие веса составило от 9 до 60 г. Так как колбаса-то вкусная, я кое-как нашел, где 9 г обвеса. Граждане, будьте бдительны. Цена 645 рублей за килограмм: вот и считайте сами, сколько на нас они зарабатывают! — написал мужчина в соцсети.

Слова обманутого покупателя нашли отклик у пользователей соцсетей: они в комментариях обсуждают эту историю.

— Усохлась по дороге. Это нормально.

— Так было так есть и так будет всегда в таких магазинах.

— В чём проблема сказать кассиру, чтобы пробивала фактический вес колбасы, а не штрих-код.? Колбаса имеет свойство усыхать,- пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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