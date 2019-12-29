«Сибиряки — самые счастливые!»: многодетная мама устроила катания по снегу в ластах

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-29T13:35:54+03:00

Многодетная мама назвала сибиряков самыми счастливыми в стране, так как у них есть много снега. Фото: соцсети

Женщина утверждает, что жители Сибири самые везучие, потому что у них есть много сугробов

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Марина Трубицына — известный в Новосибирске блогер и многодетная мама. Женщина была так рада большому количеству снега, который выпал в последние дни декабря, что решила устроить для себя и своих детей необычное катание. Вместо лыж Трубицыны надели на ноги ласты, а на глаза очки для плавания и пустились рассекать пушистые сугробы. Фото зимней забавы Марина опубликовала в своем аккаунте в Инстаграме.

— Мы — сибиряки немножечко счастливее всех остальных. В этом году Новосибирск — самый новогодний город России. Пока москвичи думают, из чего им соорудить горки, мы пытаемся найти свою машину среди нескольких одинаковых сугробов, завариваем в термос облепиховый чай, посылаем друг друга «на каток», осваиваем кайтсерфинг, чтобы добраться на работу без пробок, жарим шашлыки на пляже в любой день недели и время года. А гремлины мои так вообще решили попробовать покататься по льду на ластах. Говорят, что они хорошо едут. А маски и очки для плавания прекрасно защищают от снега. Даже если за окном минус, у настоящего Сибиряка в душе и в доме всегда горит камин, — написала многодетная мама.

Подписчики поддержали девушку в том, что зима должна быть снежной.

— Что бы выехать или подъехать к дому, нужно провести часок с лопатой, прорубить туннель в сугробе во дворе! И если честно, мне это в кайф. По-моему, это самая крутая зима в Сибири за последние годы! Столько пухляка! В снегу реально купаться можно..

— Мой муж с Новосибирска. Так Судьба сложилась, что он женился на украинке и осел в Одессе. Читаю ему посты, особенно о городе, и у него мокреют глаза.

— А у нас в лесу подснежники. Как из 12 месяцев!

— Ну, в Москве такое впервые, я здесь почти 20 лет живу. А по мне так хорошо без снега, а то и так «пробки» адские, а если насыплет снега — считай Апокалипсис на несколько дней.

— Да, сибиряки точно счастливее всех. Сейчас мы живем в Ростове и думаем, какие тут несчастные дети, да и люди в целом. Они не видят всей красоты нашей природы. Они не знают, что такое настоящие леса, снег они, вообще, не любят, так как если пойдет снег, значит будет грязь и слякоть. Я теперь всех, кого встречаю зову в гости к нам в Новосибирск, посмотреть нашу красоту. А еще, нам теперь моря и жара не нужны, нам бы в деревню нашу, в лес и горы снега.

ИСТОЧНИК KP.RU