«Жду приглашения!»: сибиряк в возрасте ищет незнакомку, чтобы вместе отметить Новый год
Сибиряк Сергей в канун Нового года понял, что ему не хватает для счастья, а точнее кого. Женщины! Чтобы найти вторую половинку остается всего несколько дней, а потому мужчина решил действовать наверняка: дал объявление в соцсети.
— Есть тут простые и одинокие женщины, которые мечтают под Новый год встретить мужчину? Это — я! Тоже хочу встретиться с женщиной, и вместе отметить праздник. Возможно, в канун праздника случится чудо. О себе: мужчина за 50 с хвостиком. Жду от одиноких женщин приглашения. Мы все хотим счастья! — написал Сергей.
Тут же в комментариях нашлись женщин, которые решили обсудить смелое предложение.
— А почему от женщин приглашения ждете? Пригласите к себе! Приготовьте вкусный ужин! Напишите, что подарите тепло и заботу! Вот на такое может и откликнется кто-нибудь! — посоветовали сибирячки Сергею.
— Так вы, женщины, сразу скажите, что озабоченный, раз к себе зовет.
— Выходной. А вы с семи утра приглашаете к знакомству. Спит еще ваша суженная.
— А что тут плохого, если одинокая женщина к себе пригласит мужчину. Это жизнь, — ответил на комментарии Сергей. — С меня шампанское, мандарины и программа.
— А у меня вопрос. Вы чем весь год занимались? Только под самое его окончание поняли, что праздники придется встречать в одиночестве.
Сергей заверил, что намерения у него серьезные, а потому, несмотря на весь скептицизм по поводу его затеи, он намерен и дальше искать незнакомку, которая отметит с ним праздник.
ИСТОЧНИК KP.RU