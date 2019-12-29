2019-12-29T12:52:49+03:00
Общество

«Жду приглашения!»: сибиряк в возрасте ищет незнакомку, чтобы вместе отметить Новый год

В гости он обещает прийти не с пустыми руками: шампанское, мандарины и развлекательная программа гарантированы
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мужчина обещает встретить прекрасную незнакомку с шампанским и мандаринами.Мужчина обещает встретить прекрасную незнакомку с шампанским и мандаринами.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Сибиряк Сергей в канун Нового года понял, что ему не хватает для счастья, а точнее кого. Женщины! Чтобы найти вторую половинку остается всего несколько дней, а потому мужчина решил действовать наверняка: дал объявление в соцсети.

— Есть тут простые и одинокие женщины, которые мечтают под Новый год встретить мужчину? Это — я! Тоже хочу встретиться с женщиной, и вместе отметить праздник. Возможно, в канун праздника случится чудо. О себе: мужчина за 50 с хвостиком. Жду от одиноких женщин приглашения. Мы все хотим счастья! — написал Сергей.

Тут же в комментариях нашлись женщин, которые решили обсудить смелое предложение.

— А почему от женщин приглашения ждете? Пригласите к себе! Приготовьте вкусный ужин! Напишите, что подарите тепло и заботу! Вот на такое может и откликнется кто-нибудь! — посоветовали сибирячки Сергею.

— Так вы, женщины, сразу скажите, что озабоченный, раз к себе зовет.

— Выходной. А вы с семи утра приглашаете к знакомству. Спит еще ваша суженная.

— А что тут плохого, если одинокая женщина к себе пригласит мужчину. Это жизнь, — ответил на комментарии Сергей. — С меня шампанское, мандарины и программа.

— А у меня вопрос. Вы чем весь год занимались? Только под самое его окончание поняли, что праздники придется встречать в одиночестве.

Сергей заверил, что намерения у него серьезные, а потому, несмотря на весь скептицизм по поводу его затеи, он намерен и дальше искать незнакомку, которая отметит с ним праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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