2019-12-29T11:33:01+03:00
Общество

«Ее случайно заметила школьница»: воспитатель детсада забыла на морозе трехлетнюю девочку

Это второй такой случай в дошкольном учреждении за месяц
Ульяна ДЖАНКОВА
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Воспитатель забыла на морозе ребенка после прогулки.Воспитатель забыла на морозе ребенка после прогулки.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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О вопиющем случае в детском садике «Родничок», что в деревне Васильевка Чановского района, сообщили КП-Новосибирск очевидцы. Все произошло в понедельник, 23 декабря. Трехлетняя девочка каким-то образом осталась на улице после прогулки. В это время на улице крепчал мороз. Совершенно случайно малышку заметила школьница, которая играла рядом. Как удалось выяснить, девочки друг другу двоюродные сестры.

— Группа небольшая. Ходят не все. На прогулке было около десяти человек. Как можно забыть одного ребенка, вообще, непонятно. Это халатность. Меньше в телефоне воспитателям сидеть надо, — возмущаются жители деревни. — Об этой истории гудит вся Васильевка. Но руководство и мамочки пытаются историю замять — все боятся, что садик попросту закроют, а он один на всю деревню.

Напомним, что в декабре детсад в Васильевке уже гремел на весь регион. Тогда воспитатель также забыла ребенка на улице после прогулки. Выяснилось, что работница садика была еще и судимая. Тогда ребенка спасла прохожая. К тому времени у малышки замерзли ручки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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