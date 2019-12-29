Дед Матрос и Анти-Снегурочка: новосибирские дайверы выпили шампанское под водой и нарядили елку

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-29T11:05:26+03:00

Около 30 человек погрузились на дно бассейна «Спартак», чтобы проводить 2019 год

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В Новосибирске дайверы из центра «Акваланг» традиционно установили елку под водой. В этот раз дерево опускали на дно бассейна «Спартак», на глубину 3,5 метра.

— В этом году мероприятие получилось масштабным, было почти 30 человек под водой, в том числе дети, которые погружались, им по 9-10 лет, — рассказал КП-Новосибирск Виктор Мишарин, директор и ведущий инструктор дайвинг-центра «Акваланг». — Для детей мы разыграли сценку, у нас был и Черт, и Снегурочка, и Дед Мороз, и даже Анти-Снегурочка была. Традиционно распивали шампанское под водой, его открывали водолазным ножом.

Нептун был одет в старый водолазный костюм. Фото: предоставлено дайвинг-центром "Акваланг".

Дайверы также водили вокруг подводной елки хороводы. А самым необычным костюмированным героем на празднике оказался Нептутн в старом водолазном костюме.

— Это специальное советское снаряжение для подводников, — говорит Мишарин. — Нептун был одет в него, также у него был с собой трезубец весом в 7 килограммов.

Кстати, подводный Новый год новосибирские дайверы отмечают регулярно — уже больше десяти лет. Были у них елки и подо льдом — на дне озера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/752407" frameborder="0"></iframe> Новосибирские дайверы пьют шампанское под водой.

ИСТОЧНИК KP.RU