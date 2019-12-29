2019-12-29T11:05:26+03:00
Новый год 2020

Дед Матрос и Анти-Снегурочка: новосибирские дайверы выпили шампанское под водой и нарядили елку

Около 30 человек погрузились на дно бассейна «Спартак», чтобы проводить 2019 год
Ева ЛЮТОВА
Поделиться:
Перед погружением. Фото: предоставлено дайвинг-центром "Акваланг".Перед погружением. Фото: предоставлено дайвинг-центром "Акваланг".
Изменить размер текста:

В Новосибирске дайверы из центра «Акваланг» традиционно установили елку под водой. В этот раз дерево опускали на дно бассейна «Спартак», на глубину 3,5 метра.

— В этом году мероприятие получилось масштабным, было почти 30 человек под водой, в том числе дети, которые погружались, им по 9-10 лет, — рассказал КП-Новосибирск Виктор Мишарин, директор и ведущий инструктор дайвинг-центра «Акваланг». — Для детей мы разыграли сценку, у нас был и Черт, и Снегурочка, и Дед Мороз, и даже Анти-Снегурочка была. Традиционно распивали шампанское под водой, его открывали водолазным ножом.

Нептун был одет в старый водолазный костюм. Фото: предоставлено дайвинг-центром "Акваланг".

Нептун был одет в старый водолазный костюм. Фото: предоставлено дайвинг-центром "Акваланг".

Дайверы также водили вокруг подводной елки хороводы. А самым необычным костюмированным героем на празднике оказался Нептутн в старом водолазном костюме.

— Это специальное советское снаряжение для подводников, — говорит Мишарин. — Нептун был одет в него, также у него был с собой трезубец весом в 7 килограммов.

Кстати, подводный Новый год новосибирские дайверы отмечают регулярно — уже больше десяти лет. Были у них елки и подо льдом — на дне озера.

Новосибирские дайверы пьют шампанское под водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на январь в Новосибирске: синоптики рассказали, чего ждать сибирякам
«Жду приглашения!»: сибиряк в возрасте ищет незнакомку, чтобы вместе отметить Новый год
«Ее случайно заметила школьница»: воспитатель детсада забыла на морозе трехлетнюю девочку
Дед Матрос и Анти-Снегурочка: новосибирские дайверы выпили шампанское под водой и нарядили елку
«Не выдержала морозов»: в Новосибирске на ходу загорелась дорогая иномарка
«Помогите поставить Сашеньку на ноги!»: девочке с ДЦП нужно 376 тысяч рублей на лечение
«Ее зажало, как в металлическом гробу»: девушка погибла в страшной аварии на Димитровском мосту
«Ты сама их воткнула!»: в соцсети не поверили сибирячке, пожаловавшейся на жареную курицу с перьями
«Потрепали нам нервы»: «Сибирь» вырвала победу у хоккеистов «Куньлуня»
Ищут 4 дня: в Новосибирске пропал мужчина в темно-синем пуховике
«Ситуация страшная»: троллейбус застрял на путях, пытаясь объехать пробку
«Фу, мерзость»: сибирякам продали елку с жуками
Перед школьницами, которых выгнали из автобуса на мороз, извинился перевозчик
Новый год под водой: Дед Мороз в дельфинарии накормил акул и скатов
«Молодцы, мужики»: новосибирские гаишники толкали замерзшую на морозе «шестерку»
«Устал светить всю ночь»: в Новосибирске загорелся уличный фонарь
Эти лайки достойны лайков: породистые собаки станут моделями на благотворительной фотосессии