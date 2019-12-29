«Не выдержала морозов»: в Новосибирске на ходу загорелась дорогая иномарка

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-29T10:21:28+03:00

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В Новосибирске утром в воскресенье, 29 декабря, сгорел Mercedes-Benz. Все случилось около дома №4 по улице Гаранина. Машина вспыхнула на ходу. Жители рядом стоящих домов проснулись от воя сирен прибывших на место ЧП пожарных машин.

— Проснулись от хлопка и воя сирен. Водитель успел выскочить. Мы увидели, когда машина вся уже горела, где то в 09.17. На место прибыли две пожарные машины и скорая помощь, — написали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

Огонь полностью уничтожил дорогую иномарку.

Машина выгорела полностью.

— Вот тебе и немецкое качество. Mercedes-Benz просто не выдержал сибирских морозов.

— Их что, каждый день специально поджигают что ли?

— Что у меня, что у знакомых работают как швейцарские часы. Обычно такие автомобили сгорать начинают, когда любители нажимать на педаль газа за пару рублей снимают ограничители и добавляют пару примочек, чтобы машина резво бежала.

ИСТОЧНИК KP.RU