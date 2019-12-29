2019-12-29T09:24:36+03:00
Общество

«Помогите поставить Сашеньку на ноги!»: девочке с ДЦП нужно 376 тысяч рублей на лечение

Девять лет родители помогают девочке справляться с последствиями тяжелой болезни
Ульяна ДЖАНКОВА
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Семья Гогловых просит помочь собрать деньги на реабилитацию дочки, страдающей от ДЦП. Фото: соцсетиСемья Гогловых просит помочь собрать деньги на реабилитацию дочки, страдающей от ДЦП. Фото: соцсети
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Семья Гогловых из Искитима обратилась за помощью к неравнодушным людям. В год их дочке Сашеньке поставили диагноз ДЦП. Сейчас девочке девять лет. Все эти годы родители всячески пытаются облегчить последствия тяжелой болезни. Позади операции, множество курсов реабилитации. Благодаря этому девочка умеет сидеть, ползать, кататься на велосипеде, рисовать, залазить и слазить с дивана, она встает у опоры.

Сейчас главная задача, чтобы ребенок смог сам ходить. Для этого нужно продолжить реабилитацию, которая стоит приличные деньги. Серьезный прогресс наступил тогда, когда девочку прошла курс реабилитации у специалистов в Китае. В марте необходимо лечение продолжить.

— Сашенька наш первый ребенок. Моя беременность протекала без особенностей, но из-за сильного стресса на 28 неделе произошли самопроизвольные преждевременные роды. Масса ребенка при рождении составила 1600 граммов, а рост 39 сантиметров. В год Сашеньке поставили диагноз — ДЦП. Мы с мужем активно начали с ней заниматься, постоянно делали платный массаж, ЛФК, посещали бассейн, государственные реабилитационные центры, брали кредит на лечение ребенка, — рассказывает мама девочки Евгения. — Врачи отмечают, что Саша очень перспективный ребенок: интеллект сохранен, с хорошим потенциалом на восстановление, дают благоприятный прогноз, но при условии интенсивной реабилитации, чтоб ей встать на ноги лечение необходимо продолжать. В нашем случае специалисты рекомендуют именно Китай.

На это требуется 376.776 рублей. В семье Гогловых зарабатывает только папа, а мама занимается с дочкой. Все деньги уходят на лечение ребенка. Семье, которая ежесекундно старается облегчить жизнь своей девочки, нужна помощь.

Номер карты для сбора средств — 4276441290555403.

ИСТОЧНИК KP.RU

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