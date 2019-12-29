2019-12-29T07:53:47+03:00
Происшествия

«Ее зажало, как в металлическом гробу»: девушка погибла в страшной аварии на Димитровском мосту

Новосибирцы соболезнуют родным молодой сибирячки
Ульяна ДЖАНКОВА
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В аварии на Димитровском мосту погибла девушка.В аварии на Димитровском мосту погибла девушка.
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В воскресенье, 29 декабря, на Димитровском мосту произошло жуткое ДТП. Там в 9.35 столкнулись ВАЗ и Hyundai Creta. В отечественном авто ехали молодые люди: водителю — 24 года, а пассажирке — 22 года. Девушка погибла на месте.

— ВАЗ двигался по мосту Димитрова со стороны улицы Станционной в сторону улицы Фабричной, на правый берег, в пути следования не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил Столкновение с автомобилем Hyundai Creta, сообщили в ГИБДД Новосибирска.

В результате столкновения в отечественном авто людей зажало в машине. На месте ДТП работают скорая помощь, полиция и спасатели.

Новосибирцы соболезную родным.

Новосибирцы соболезную родным.

— Ужас. Прям перед Новым годом. Родным терпения! — прокомментировали подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Кому-то Новый год, а кому похороны. Ужас.

— Ее зажало, как в металлическом гробу. Врагу такого не пожелаешь.

— На правый берег пробка небольшая была из тех кому очень надо посмотреть, сфотать, заснять. Жигули, вообще, в «мясо». Родным терпения, а остальным — понимания, что в этой жизни можно и так все успеть, главное не торопиться.

В Новосибирске в страшном ДТП на мосту погибла девушка.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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