«Ты сама их воткнула!»: в соцсети не поверили сибирячке, пожаловавшейся на жареную курицу с перьями
Сибирячке попались жареные крылышки с перьями. Их она купила в популярном кафе. Но как только поднесла ко рту, чтобы съесть курицу, увидела, что из мяса торчит белое перо. Женщина сфотографировала неожиданную находку и пожаловалась в группе «Ревизорро Новосибирск».
— Легендарные пернатые крылышки. Ничего не меняется в этой забегаловкe, — написала сибирячка в соцсети.
Но вместо сочувствия женщина наткнулась на недоверие. Подписчики паблика не поверили, что после жарки белое перо могло остаться таким чистеньким.
— Такое ощущение, что это перо просто воткнули сверху. Оно чистенькое, беленькое, а такого не может быть, если б оно жарилось вместе с крылышком во фритюре, — написали новосибирцы.
Также сибирячке посоветовали не переживать, так как сразу же видно: продукт натуральный. А большинство предложили не ходить по кафе и готовить дома. Были и те, кто, вообще, не понял в чем проблема.
— Да выдерни ты это перо и грызи дальше свое крыло.
— Поэтому нужно покупать ножки!
ИСТОЧНИК KP.RU