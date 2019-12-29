«Ты сама их воткнула!»: в соцсети не поверили сибирячке, пожаловавшейся на жареную курицу с перьями

СЕГОДНЯ 05:48 2019-12-29T05:48:47+03:00

Женщине посоветовали не ходить по кафе, а готовить дома

Изменить размер текста: A A

Сибирячке попались жареные крылышки с перьями. Их она купила в популярном кафе. Но как только поднесла ко рту, чтобы съесть курицу, увидела, что из мяса торчит белое перо. Женщина сфотографировала неожиданную находку и пожаловалась в группе «Ревизорро Новосибирск».

— Легендарные пернатые крылышки. Ничего не меняется в этой забегаловкe, — написала сибирячка в соцсети.

Но вместо сочувствия женщина наткнулась на недоверие. Подписчики паблика не поверили, что после жарки белое перо могло остаться таким чистеньким.

— Такое ощущение, что это перо просто воткнули сверху. Оно чистенькое, беленькое, а такого не может быть, если б оно жарилось вместе с крылышком во фритюре, — написали новосибирцы.

Также сибирячке посоветовали не переживать, так как сразу же видно: продукт натуральный. А большинство предложили не ходить по кафе и готовить дома. Были и те, кто, вообще, не понял в чем проблема.

— Да выдерни ты это перо и грызи дальше свое крыло.

— Поэтому нужно покупать ножки!

ИСТОЧНИК KP.RU