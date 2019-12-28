«Потрепали нам нервы»: «Сибирь» вырвала победу у хоккеистов «Куньлуня»

СЕГОДНЯ 20:25 2019-12-28T20:25:56+03:00

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В субботу, 28 декабря, хоккеисты «Сибири» на домашнем льду встречались с соперниками из Китая – командой «Куньлунь». Для новосибирцев эти спортсмены – один из самых неудобных противников: из 8 сыгранных матчей «Сибирь» удалось одержать победу только в трех.

Но в этот раз удача была на стороне сибиряков. Уже на шестой минуте Евгению Чесалину удалось забить гол, а во втором периоде шайбу в ворота противника забросил Юусо Пууститен. Однако в третьем периоде китайские хоккеисты смогли отыграться, и матч перешёл в серию буллитов. И в овертайме сильнее оказались новосибирские хоккеисты: матч завершился со счетом 3:2, победная шайба на счету Микаэля Руохомаа.

Болельщики сейчас пишут радостные комментарии в соцсетях:

- Красавчики!

- Потрепали нам нервы!

Следующий матч «Сибирь сыграет уже третьего января: соперником сибиряков станет нижнекамский «Нефтехимик».

ИСТОЧНИК KP.RU