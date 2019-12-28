Ищут 4 дня: в Новосибирске пропал мужчина в темно-синем пуховике

СЕГОДНЯ 19:25 2019-12-28T19:25:31+03:00

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Полиция и волонтеры просят новосибирцев помочь в поисках 38-летнего Павла Бибика. Известно, что последний раз его видели 24 декабря, и с тех пор на связь с близкими он не выходил.

- Приметы пропавшего мужчины такие: рост 190-195 сантиметров, полное телосложение, серо-зелёные глаза, короткие тёмно-русые волосы, - сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Пропавший новосибирец был одет в тёмно-синий пуховик до середины бедра с капюшоном, тёмно-синие джинсы, чёрная шапка, чёрные кроссовки.

Всех, кто видел Павла после 24 декабря или что-либо знает о его местонахождении, просят обратиться в полицию по телефону 02 или связаться с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» по телефону 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU