«Фу, мерзость»: сибирякам продали елку с жуками
Покупка елки перед Новым годом обернулась для сибиряка совсем не праздничным настроением: на дереве новосибирец обнаружил жуков. О неприятной находке он рассзал в группе «ЧП Новосибирск».
- Купили ёлку, а на ней вот такие жуки. Кто знает, опасны они или нет? – написал сибиряк и прикрепил к посту фото жуков.
Пользователи соцсетей стали гадать, что это за насекомые:
- На лесного клопа похож, я боюсь всю эту живность. Но можно хорошо стряхнуть на улице елку, возможно, эти жучки неопасны
- Ёлки заражены клещами, поэтому внимательны будьте.
- Это клещи в спячке, скоро плодиться начнут. Фу, мерзость!
- Сразу вернуть и всё! К чему выяснять, что за жуки? Опасны ли они? Какая разница, что за жуки, мало приятного, чтобы они по дому ползали, - пишут в соцсетях комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU