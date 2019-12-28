«Фу, мерзость»: сибирякам продали елку с жуками

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-28T14:05:43+03:00

Теперь в соцсетях гадают, что это – клещи или лесные клопы

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Покупка елки перед Новым годом обернулась для сибиряка совсем не праздничным настроением: на дереве новосибирец обнаружил жуков. О неприятной находке он рассзал в группе «ЧП Новосибирск».

- Купили ёлку, а на ней вот такие жуки. Кто знает, опасны они или нет? – написал сибиряк и прикрепил к посту фото жуков.

Пользователи соцсетей стали гадать, что это за насекомые:

- На лесного клопа похож, я боюсь всю эту живность. Но можно хорошо стряхнуть на улице елку, возможно, эти жучки неопасны

- Ёлки заражены клещами, поэтому внимательны будьте.

- Это клещи в спячке, скоро плодиться начнут. Фу, мерзость!

- Сразу вернуть и всё! К чему выяснять, что за жуки? Опасны ли они? Какая разница, что за жуки, мало приятного, чтобы они по дому ползали, - пишут в соцсетях комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU