Новый год под водой: Дед Мороз в дельфинарии накормил акул и скатов

СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-28T12:51:15+03:00

Главный новогодний персонаж спустился на дно аквариума, чтобы удивить зрителей и порадовать морских обитателей

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Уже через три дня вся страна будет отмечать Новый год, и новосибирский дельфинарий не стал исключением. Там накануне праздника решили удивить посетителей: морских обитателей кормит на глазах посетителей Дед Мороз (точнее, аквалангист в костюме новогоднего персонажа).

- Он дает еду акулам, скатам и другим обитателям, - рассказывают в дельфинарии. - Рацион у наших питомцев вполне конкретный: даем морской коктейль - это кальмары, креветки, кусочки рыбы.

Деду Морозу в аквариуме понравилось. Фото: «Дельфиния».

К слову, чтобы всем досталось еды, времени Деду Морозу требуется немало: под водой он находится примерно 20-30 минут.

Понаблюдать, как проходит кормление, зрители могут ежедневно в 14.00: нырять Дед Мороз будет вплоть до 12 января.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/752289" frameborder="0"></iframe> Дед Мороз в океанариуме накормил акул и скатов.

ИСТОЧНИК KP.RU