Новый год под водой: Дед Мороз в дельфинарии накормил акул и скатов
Уже через три дня вся страна будет отмечать Новый год, и новосибирский дельфинарий не стал исключением. Там накануне праздника решили удивить посетителей: морских обитателей кормит на глазах посетителей Дед Мороз (точнее, аквалангист в костюме новогоднего персонажа).
- Он дает еду акулам, скатам и другим обитателям, - рассказывают в дельфинарии. - Рацион у наших питомцев вполне конкретный: даем морской коктейль - это кальмары, креветки, кусочки рыбы.
Деду Морозу в аквариуме понравилось. Фото: «Дельфиния».
К слову, чтобы всем досталось еды, времени Деду Морозу требуется немало: под водой он находится примерно 20-30 минут.
Понаблюдать, как проходит кормление, зрители могут ежедневно в 14.00: нырять Дед Мороз будет вплоть до 12 января.
Дед Мороз в океанариуме накормил акул и скатов.
ИСТОЧНИК KP.RU