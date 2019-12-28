2019-12-28T10:28:45+03:00
Общество

«Устал светить всю ночь»: в Новосибирске загорелся уличный фонарь

Часть повреждённой огнём конструкции упала на обочину дороги
Татьяна СОЛОВОВА
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Фонарь вспыхнул на улице Петухова.Фонарь вспыхнул на улице Петухова.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В субботу, 28 декабря, ЧП произошло на путепроводе развязки Советского шоссе с улицей Петухова: там загорелся уличный фонарь, закреплённый на опоре.

- Часть повреждённой огнём конструкции упала на обочину дороги и продолжила гореть на снегу, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - К месту происшествия были вызваны пожарные.

Из-за чего именно вспыхнул фонарь, пока неясно. Пользователи соцсетей сейчас с юмором обсуждают происществие в соцсетях:

- Сгорел на работе.

- Устал светить всю ночь и решил схалявить в новогодние праздники. Считай, на больничный соскочил.

- Решил погреться: в такие морозы греемся как можем!

- Даже сам фонарь говорит: «Замените меня на современный, яркий, я устал, я стою тут лет 50».

- Кто наслал проклятье на Кировский район? - пишут комментаторы.

В Новосибирске загорелся уличный фонарь.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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