Эти лайки достойны лайков: породистые собаки станут моделями на благотворительной фотосессии

СЕГОДНЯ 08:30 2019-12-28T08:30:42+03:00

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Хотите перед Новым годом сделать доброе дело, да еще получить отличные фотографии? Тогда обязательно поучаствуйте в благотворительной фотосессии с породистыми собаками «Доброе сердце», которую организация по защите животных «Хочу жить» проведёт в Новосибирске.

За 100 рублей желающие получат 2-4 фотографии с пушистой моделью и теплые объятия — неограниченно. Кроме этого любой может принести игрушку своего котика или собачки и поменяться с кем-то на другую, купить подарки себе и близким на благотворительной ярмарке и принести вещи для приюта. Важный момент: все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.

Фотосессия пройдет уже в воскресенье, 29 декабря, с 12:00 до 16:00. ВСех желающих ждут по адресу: ул. Красный проспект, 13 (вход через зоомагазин «Котмарт»).

ИСТОЧНИК KP.RU