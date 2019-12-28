«Он еще и посмеялся»: альфонс сыграл свадьбу с другой на деньги брошенной невесты

СЕГОДНЯ 07:41 2019-12-28T07:41:36+03:00

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Историю сибирячки, брошенной альфонсом, ее подруга рассказала в группе «Сплетни Новосибирска».

- Человек занял денег у женщины, очень большую сумму. Та его любила до потери пульса и отдала весь свой накопленный годами счёт, - написала подруга обманутой невесты. – Разумеется, не отдал. Мало того, он на эти деньги сыграл свадьбу с другой, с которой встречался параллельно. И та знала, что он с другой берет деньги им на свадьбу. Так вот, они на деньги брошенной невесты сыграли свадьбу и ещё высмеивали факт, что это она им деньги дала.

Пользователей соцсетей эта история возмутила, и они не сдерживают эмоции в комментариях.

- Высокие отношения: жених за деньги с другой женится, а невеста ждёт.

- Любовь любовью, а деньги врозь.

- По идее, это статья, и могут посадить года на два, - уверены сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU