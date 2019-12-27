«Плохой подарок на Новый год»: иномарка загорелась на левом берегу в Новосибирске
В «АСТ-54» опубликовали видео, на котором рядом с гаражами горит седан. Это произошло в Ленинском районе, на улице Невельской. В пустом авто загорелся капот. По данным группы, очаг возгорания находился в моторном отсеке. Причиной считают короткое замыкание.
Мазда горит на Невельского.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
Пожарные сработали очень быстро, очевидец, который и опубликовал в сети видео, похвалил спасательную службу:
— Буквально 2-3 минуты, пожарные на месте, быстро сработано. Наверное, прогревали машину. Владельцы, следите за своими авто, — прокомментировал увиденное мужчина.
В комментариях как посочувствовали, так и поругали владельца седана:
— В авто ничего не должно быть лишнего, как с завода вышла! Никакой лишней шняги, типа одеяла, котел, — учат одни.
— Сочувствую! Прямо перед новым годом. Будьте здоровы! — желают всего наилучшего другие.
ИСТОЧНИК KP.RU