«Плохой подарок на Новый год»: иномарка загорелась на левом берегу в Новосибирске

СЕГОДНЯ 19:27 2019-12-27T19:34:50+03:00

К счастью, в машине на момент пожара никого не было

Изменить размер текста: A A

В «АСТ-54» опубликовали видео, на котором рядом с гаражами горит седан. Это произошло в Ленинском районе, на улице Невельской. В пустом авто загорелся капот. По данным группы, очаг возгорания находился в моторном отсеке. Причиной считают короткое замыкание.

Мазда горит на Невельского.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

Пожарные сработали очень быстро, очевидец, который и опубликовал в сети видео, похвалил спасательную службу:

— Буквально 2-3 минуты, пожарные на месте, быстро сработано. Наверное, прогревали машину. Владельцы, следите за своими авто, — прокомментировал увиденное мужчина.

В комментариях как посочувствовали, так и поругали владельца седана:

— В авто ничего не должно быть лишнего, как с завода вышла! Никакой лишней шняги, типа одеяла, котел, — учат одни.

— Сочувствую! Прямо перед новым годом. Будьте здоровы! — желают всего наилучшего другие.

ИСТОЧНИК KP.RU