Возможна потеря памяти: в Новосибирске ищут пенсионерку в норковой шубе

СЕГОДНЯ 15:54 2019-12-27T15:54:11+03:00

Поисковики также отмечают, что женщина может нуждаться в медицинской помощи. Фото: "Лиза Алерт"

О ее местонахождении ничего не известно с 27 декабря

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Волонтеры ищут пропавшую в Новосибирске 68-летнюю Попову Людмилу Петровну. О ее местонахождении ничего не известно с 27 декабря.

— Приметы: рост 157 сантиметров, крупное телосложение, короткие крашеные каштановые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения женщина была одета в черную норковую шубу в капюшоне, черные болоневые штаны и серый вязаный берет. На ногах у пенсионерки были черные сапоги.

Поисковики также отмечают, что женщина может нуждаться в медицинской помощи. У нее также возможна потеря памяти.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Людмила Петровна или вы просто видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU