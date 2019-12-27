2019-12-27T15:01:56+03:00
Происшествия

Банду, грабившую компьютерные клубы с игрушечными пистолетами, отдали под суд

В состав ОПГ, действовавшей в Новосибирске, входили шесть человек
Алена КУЛЕШОВА
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В период с декабря 2018 по январь 2019 года челны ОПГ, в масках и перчатках, шесть раз врывались в компьютерные клубы.В период с декабря 2018 по январь 2019 года челны ОПГ, в масках и перчатках, шесть раз врывались в компьютерные клубы.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Новосибирске завершено расследование уголовного дела об ОПГ, которая грабила компьютерные клубы с игрушечными пистолетами. В состав преступной группировки входили шесть человек в возрасте от 17 до 25 лет: трое женщин и трое мужчин.

— Шесть человек обвиняются в совершении серии особо тяжких преступлений имущественного характера в составе организованной группы. В зависимости от роли каждого в содеянном их действия квалифицированы по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 1 ст. 158 УК РФ(кража), п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), — сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области.

В период с декабря 2018 по январь 2019 года челны ОПГ, в масках и перчатках, шесть раз врывались в компьютерные клубы в разных районах Новосибирска и, угрожая персоналу и посетителям ножами и игрушечными пистолетами, грабили эти заведения. Кроме того, в ночь с 6 на 7 января 2018 года, четверо из них также напали на новосибирца, чтобы ограбить его. Всего таким образом в руках преступной группировки оказалось 250 тысяч рублей.

Задержать четырех грабителей с поличным, когда они грабили очередной игровой клуб, удалось полицейским при силовой поддержке ОМОН Росгвардии. Позже правоохранителям удалось найти и задержать еще двоих членов ОПГ: одна из женщин, подозреваемых в преступной деятельности, скрывалась в Краснодарском крае.

Подозреваемые были заключены под стражу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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