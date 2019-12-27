Как порадовать Мышиного короля, или В чем встретить грядущий Новый год

СЕГОДНЯ 14:32 2019-12-27T14:32:14+03:00

В торгово-развлекательном центре «Галерея Новосибирск» прошел мастер-класс со стилистом Анной Ладан, на котором модный эксперт дала советы по выбору праздничных нарядов

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По словам Анны, она верит в два гороскопа: восточный и Fashion, поэтому советует выбрать наряд в бело-сине-серебристых тонах.

2020 год пройдет под знаком Белой Стальной Крысы. А поэтому ищущим ее благосклонности лучше одеться в новогоднюю ночь во что-то белое, серебристое или серое. Например, из Mango.

Никаких питонов, леопардов, тигров и прочих кошек! Крыса хоть и не пуглива, но этих животных боится. Обильные, яркие украшения она тоже не очень любит. Мышка есть мышка, хоть и побольше размером. Все, что любит символ года, можно найти в 12storeez.

Главный цвет 2020 года по Fashion-гороскопу - Classic Blue. А поэтому вполне логично иметь в своем наряде что-то в этом цвете. Загляните в Koton.

Теперь делаем финт ушами, перемешиваем в голове всю эту информацию и получаем абсолютно беспроигрышную идею, что надеть в новогоднюю ночь. Получился сине-бело-серебристый коктейль, который можно легко собрать в магазинах ТРЦ «Галерея Новосибирск».

Вперед за стильным новогодним образом!